Обгонять многотонную фуру по встречной полосе нужно на невысокой скорости и по предварительной договоренности с дальнобощиком, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «АвтоБлог».

По словам опытных водителей, существуют два главных правила при обгоне большегруза. Во-первых, нужно дать знать водителю фуры, что вы планируете обогнать. Для этого достаточно поморгать фарами таким образом, чтобы водитель увидел это в зеркала заднего вида. Если дорога спокойная и возможность обгона имеется, водитель свой большой и весьма неповоротливый транспорт сместит немного правее, к обочине.

Второе, не менее важное правило, — это наблюдать за фурой. Чаще всего если есть возможность для обгона, водитель сам сместится к обочине, чтобы дать дорогу тем, кто сзади торопится.

Всегда помните, что обгон нужно совершать на скорости, которая регламентирована правилами дорожного движения.

Екатерина Брязгунова