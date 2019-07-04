Что делать, если ГАИшник требует прекратить видеосъемку во время разговора, сообщает DEITA.RU.

Видеофиксация в разговорах с ГАИ – верный способ защитить свои права, предоставив доказательства превышения полномочий сотрудника в суде. Она же помогает найти виновных в спорных ситуациях на дороге. Но иногда инспектор ГИБДД требуют ее прекратить.

На самом деле работники ГИБДД – по закону публичные лица, и снимать их на видео можно, поскольку их действия не конфиденциальны. Записать ваш разговор на видео – ваше право.

Поэтому вы можете ответить инспектору, что видеосъемка его личные права в данном случае не нарушает. Но вы должны понимать, что фиксация разговора с целью разбора спорной ситуации – это одно дело, а размещение скандальных видео в интернете – совсем другое. За последнее можно пойти под суд.

Анастасия Туркова