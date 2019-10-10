Правило пользования заправкой, которое все нарушают

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заправка, азс, бензин

Мало кто из водителей действительно знает, как правильно вести себя на АЗС, сообщает DEITA.RU.

АЗС – место, в котором принципиально важно соблюдать все правила. Это гарантирует безопасность водителей, работников и автомобилей. Однако не все водители знают правила.

Все нормы содержатся в неизвестных большинству ГОСТах. Однако соблюдать их все же надо. Прежде всего, расстояние между автомобилями, заезжающими на АЗС, должно быть не менее 3 метров. А минимальное расстояние между авто в очереди на колонку – 1 метр.

Именно эти минимальные расстояния в случае ЧП помогут сохранить жизнь и имущество в целости. Кстати, для этих же целей на АЗС запрещено двигаться «против шерсти».

 Елена Миронова

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