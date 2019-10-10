Новости
Почему взрываются гаджеты, в квартирах рассказал эксперт
10 Октябрь 2019, 04:15
Вот почему водители сигналят по утрам во дворах
10 Октябрь 2019, 03:30
Эти шесть привычек убивают «дворники» на авто
10 Октябрь 2019, 02:45
Правило пользования заправкой, которое все нарушают
10 Октябрь 2019, 02:00
Вот как водителей наказывают за несуществующее нарушение
10 Октябрь 2019, 01:15
Россиянам станет еще сложнее выпивать
10 Октябрь 2019, 00:30
Полномочия полиции расширили в России
9 Октябрь 2019, 23:45
Ставки по ипотеке могут упасть до конца года
9 Октябрь 2019, 23:15
Правило пользования заправкой, которое все нарушают
Мало кто из водителей действительно знает, как правильно
вести себя на АЗС, сообщает DEITA.RU.
АЗС – место, в котором принципиально важно соблюдать все правила. Это гарантирует безопасность водителей, работников и автомобилей. Однако не все водители знают правила.
Все нормы содержатся в неизвестных большинству ГОСТах. Однако соблюдать их все же надо. Прежде всего, расстояние между автомобилями, заезжающими на АЗС, должно быть не менее 3 метров. А минимальное расстояние между авто в очереди на колонку – 1 метр.
Именно эти минимальные расстояния в случае ЧП помогут сохранить жизнь и имущество в целости. Кстати, для этих же целей на АЗС запрещено двигаться «против шерсти».
Елена Миронова