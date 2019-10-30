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Правительство дополнит список нацпроектов

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Об этом заявил заместитель главы Минфина, сообщает DEITA.RU.

У правительства РФ есть планы расширить список нацпроектов до 14-15. Такое заявление сделал Леонид Горнин, сообщает «Парламетская газета».

По словам замминистра финансов, есть идея создать некое подобие нацпроекта из программ развития сельского хозяйства в России. Вообще новые проекты не будут национальными в полной мере, однако по принципам своей реализации будут очень на них похожи.

Горнин объяснил, что в правительстве регулярно обсуждают те отрасли, на которые не распространились нацпроекты. Однако пока непонятно, будут ли выделять на них финансирование.

Напомним, сейчас в России есть 12 нацпроектов. Самые известные и популярные – демография, здравоохранение, образование и безопасные и качественные автомобильные дороги. Также есть проекты, касающиеся жилья, экологии, культуры и науки.

Елена Миронова

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