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Правительство дополнит список нацпроектов
Об этом заявил
заместитель главы Минфина, сообщает DEITA.RU.
У правительства РФ есть планы расширить список нацпроектов до 14-15. Такое заявление сделал Леонид Горнин, сообщает «Парламетская газета».
По словам замминистра финансов, есть идея создать некое подобие нацпроекта из программ развития сельского хозяйства в России. Вообще новые проекты не будут национальными в полной мере, однако по принципам своей реализации будут очень на них похожи.
Горнин объяснил, что в правительстве регулярно обсуждают те отрасли, на которые не распространились нацпроекты. Однако пока непонятно, будут ли выделять на них финансирование.
Напомним, сейчас в России есть 12 нацпроектов. Самые известные и популярные – демография, здравоохранение, образование и безопасные и качественные автомобильные дороги. Также есть проекты, касающиеся жилья, экологии, культуры и науки.
Елена Миронова