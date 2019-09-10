Новости партнеров
Правительство готовит новое повышение для автомобилистов
10 Сентябрь 2019, 13:50
Утилизационный сбор для легковых транспортных средств может увеличиться на 110%, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Коммерсантъ».
Первый утильсбор был оформлен семь лет назад, а в 2016 году был проиндексирован на 65%. В предыдущий раз сбор повышали не далее, чем в прошлом году, в среднем не более чем на 15 процентов. Повышение привело к росту цен на авто.
При этом положительная динамика от повышения наблюдается лишь в бюджете – по итогам прошлого года мера принесла в казну чуть менее сорока миллиардов рублей. Всего же размер сборов составил более двухсот миллиардов рублей за прошлый год – от зарубежного автопрома чуть менее 50 миллиардов, от российского – немногим менее 160 миллиардов рублей.
Увеличение утильсбора в совокупности со снижением доходов россиян может отрицательно сказаться на платёжеспособности россиян, поэтому эксперты предполагают, что повышение будет планомерным, но неотвратимым. Однако, так или иначе, портмоне автолюбителей ощутимо «похудеют».
Софья Корф
Читайте также:
Последнее
Новости
Полумиллионные штрафы ждут коммунальщиков за мусор
10 Сентябрь 2019, 18:32
Популярный у россиян продукт оказался опасным
10 Сентябрь 2019, 18:30
Оборотни в погонах: названы популярных разводов на трассах
10 Сентябрь 2019, 18:25
«Зачем нам ГИБДД?» - предложение для водителей разгневало россиян
10 Сентябрь 2019, 18:15
Полисы ОСАГО подешевели
10 Сентябрь 2019, 18:00
Названы симптомы рака у мужчин
10 Сентябрь 2019, 17:45