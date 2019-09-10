Правительство готовит новое повышение для автомобилистов

Утилизационный сбор для легковых транспортных средств может увеличиться на 110%, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Коммерсантъ».

Первый утильсбор был оформлен семь лет назад, а в 2016 году был проиндексирован на 65%. В предыдущий раз сбор повышали не далее, чем в прошлом году, в среднем не более чем на 15 процентов. Повышение привело к росту цен на авто.

При этом положительная динамика от повышения наблюдается лишь в бюджете – по итогам прошлого года мера принесла в казну чуть менее сорока миллиардов рублей. Всего же размер сборов составил более двухсот миллиардов рублей за прошлый год – от зарубежного автопрома чуть менее 50 миллиардов, от российского – немногим менее 160 миллиардов рублей.

Увеличение утильсбора в совокупности со снижением доходов россиян может отрицательно сказаться на платёжеспособности россиян, поэтому эксперты предполагают, что повышение будет планомерным, но неотвратимым. Однако, так или иначе, портмоне автолюбителей ощутимо «похудеют».

Софья Корф