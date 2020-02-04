Правительство готовится ввести карантин на продукты из Китая

Глава кабмина Михаил Мишустин провел заседание оперативного штаба. О принятых решениях по итогам рассказала на брифинге вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.

По ее словам, Россельхознадзору совместно с Роспотребнадзором было поручено проработать вопрос по введению карантинных мероприятий в отношении сельхозпродукции из КНР, и ведомство «уже отчиталось об исполнении».

На вопрос журналиста «РГ», что делать с образовавшимся дефицитом овощей нам Дальнем Востоке, Татьяна Голикова ответила, что «дополнительных решений не принималось».

«Я озвучила меры, которые принял штаб. Россельхознадзор – сейчас мы только общались на эту тему – оценивает ситуацию. Если будет необходимость принять какие-либо дополнительные меры, мы примем, но пока их не принимали», - заявила она.