Правительство готовится ввести карантин на продукты из Китая

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Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова накануне, 3 февраля, по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению коронавирусной инфекции, сообщает DEITA.RU.
Глава кабмина Михаил Мишустин провел заседание оперативного штаба. О принятых решениях по итогам рассказала на брифинге вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.
По ее словам, Россельхознадзору совместно с Роспотребнадзором было поручено проработать вопрос по введению карантинных мероприятий в отношении сельхозпродукции из КНР, и ведомство «уже отчиталось об исполнении».
На вопрос журналиста «РГ», что делать с образовавшимся дефицитом овощей нам Дальнем Востоке, Татьяна Голикова ответила, что «дополнительных решений не принималось».
«Я озвучила меры, которые принял штаб. Россельхознадзор – сейчас мы только общались на эту тему – оценивает ситуацию. Если будет необходимость принять какие-либо дополнительные меры, мы примем, но пока их не принимали», - заявила она.