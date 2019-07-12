Гражданам станет доступна система быстрых платежей, сообщает DEITA.RU.

Центробанк даст возможность россиянам оплачивать услуги ЖКХ быстрее и удобнее, чем это происходит в настоящее время. По словам первого зампреда регулятора Ольги Скоробогатовой, система быстрых платежей заработает в России уже к концу текущего года. Об этом она заявила в интервью на канале "Россия 24".

Представитель ЦБ подчеркнула, что такая возможность очень важна для граждан. По её словам, россияне хотят оплачивать коммунальные услуги онлайн и по самым выгодным тарифам. Скоробогатова отметила, что сейчас в ЦБ работают над тем, чтобы тариф за эту услугу был нулевым.

В регуляторе ожидают, что на начало 2020 года к системе быстрых платежей будет подключено более 250 кредитных организаций.

Дмитрий Шевченко