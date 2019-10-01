Правительство хочет конфисковать маршрутки

В России может значительно сократиться количество маршрутных такси. Правительство задумалось о конфискации нелегальных автобусов и микроавтобусов из частных автопарков в населенных пунктах страны, сообщает DEITA.RU.

Инициатива о конфискации транспортных средств, незаконно осуществляющих регулярные перевозки людей, у владельцев и компаний уже рассматривается правительственной комиссии по законопроектам.

В документе оговаривается, что изъятие автомобиля в пользу государства или другой фирмы будет производиться только при продолжении осуществления перевозок людей без должных разрешений и лицензий после первого предупреждения и штрафа в размере триста тысяч рублей. Руководители нелегальных транспортных компаний, в этом случае, будут незамедлительно сняты с должности на год.

Екатерина Цой