Новости
ГИБДД меняет правила выдачи медсправок водителям
1 Октябрь 2019, 13:00
Правительство решило не достраивать часть долгостроев
1 Октябрь 2019, 12:48
Мошенники добрались до налогов россиян
1 Октябрь 2019, 12:45
Правительство хочет конфисковать маршрутки
1 Октябрь 2019, 12:30
Миф ЖКХ: менять плату за «коммуналку» можно раз в год
1 Октябрь 2019, 12:15
Парламентарии озаботились охраной леса
1 Октябрь 2019, 12:15
Стало известно состояние девушки, истекавшей кровью на пороге краевой администрации
1 Октябрь 2019, 12:00
«Глонасс» нашел теневой канал продаж импортных авто
1 Октябрь 2019, 11:47
Правительство хочет конфисковать маршрутки
1 Октябрь 2019, 12:30
В России может значительно сократиться количество маршрутных такси. Правительство задумалось о конфискации нелегальных автобусов и микроавтобусов из частных автопарков в населенных пунктах страны, сообщает DEITA.RU.
Инициатива о конфискации транспортных средств, незаконно осуществляющих регулярные перевозки людей, у владельцев и компаний уже рассматривается правительственной комиссии по законопроектам.
В документе оговаривается, что изъятие автомобиля в пользу государства или другой фирмы будет производиться только при продолжении осуществления перевозок людей без должных разрешений и лицензий после первого предупреждения и штрафа в размере триста тысяч рублей. Руководители нелегальных транспортных компаний, в этом случае, будут незамедлительно сняты с должности на год.
Екатерина Цой