Руководитель Минвостокразвития Александр Козлов заявил, что сотрудники предприятий на Дальнем Востоке должны зарабатывать в 2-3 раза больше, сообщает DEITA.RU.

Об этом глава Минвостокразвития заявил в ходе итогового заседания коллегии министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. По мнению Александра Козлова, значительное повышение заработной платы поможет сократить отток населения с Дальнего Востока.

Как считает глава Минвостокразвития, задержать дальневосточников на привычных местах могут в социальном плане это комфорт и качество жизни. В экономическом - уже сегодня люди, живущие на Дальнем Востоке, должны зарабатывать в два-три раза больше. По его мнению, серьезные деньги – это стимул остаться, участвовать в строительстве нового Дальнего Востока. «Для других же - это стимул приехать на Дальний Восток, как это было при строительстве БАМа. Думаю, никому не надо напоминать, что ехали на стройку, в частности, из-за большого заработка», - сказал Козлов, напоминая о славном советском прошлом.

Пока же у значительной части дальневосточников настроения чемоданные. Более 44% жителей Дальнего Востока хотят сменить место постоянного проживания. По сведениям ВЦИОМ, самые высокие показатели потенциального миграционного оттока у Магаданской области (63%), на Чукотке (58%) и на Камчатке (57%). В числе главных причин стремления покинуть регион дальневосточники называют неудовлетворенность уровнем заработной платы, возможностями трудоустройства, комфортностью проживания, уровнем развития здравоохранения.

Дмитрий Санников