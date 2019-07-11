Парламент отказался принять поправки, которые гарантировали бы снижение цен на топливо, сообщает DEITA.RU.



10 июля Госдума рассматривала вопросы стимулирования добычи редких металлов. В этой же сессии депутаты рассмотрели поправки, позволяющие снизить цены на топливо.

Как пишет РБК, спикер Госдумы Вячеслав Володин остался недоволен тем, что Минфин добавил к вопросу о ценных металлах проекты демпфера цен на топливо и изменении формулы НДПИ. В итоге Госдума вернула проект на доработку. Следующее рассмотрение назначено на 16 июля.

Недовольство депутатов внесением проекта по снижению цен и договоренностей с нефтяниками высказал и Сергей Неверов. Он заявил, что «Кто-то вспомнил, что такое соглашение закончилось [о контроле цен на бензин]? Срочно начинает искать какой-то закон, в который можно это втиснуть?». Он добавил, что кто-то должен сказать правительству «ребят, вы смотрите за внесением вопросов — если подходит какой-то период, то вносите поправку».

Как пишет РБК скандал произошел из-за поправок по демпферу: системе договора государства с нефтяниками, которым в стране регулируют цены на бензин и сдерживают их рост. В Минфине сказали, что отправка документа на другое рассмотрение не критична: поправки предполагаются ретроспективно - с 1 июля.

Кроме того, в этом же документе прописана система снижения цен на авиационный керосин. Эту задачу поставил лично президент России. Этот демпфер должен заработать с 1 августа: в целях недопущения роста цен на билеты.

Елена Миронова