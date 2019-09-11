Правительство изменило пенсионную реформу

Новую модель пенсионной накопительной системы презентовал Минфин девятого сентября, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Свободная Пресса».

Новая мера призвана сменить ИПК и помочь гражданам добровольно откладывать средства на пенсию, чтобы приумножить выплаты. Она получила название гарантированного пенсионного продукта – ГПП.

Теперь государство выступит как гарант накоплений, а копить деньги гражданам предлагается самим. За взносами проследит новая организация, которая получила предварительное название «центральный администратор».

И новая организация, и физлица по плану должны будут почать налоговые выплаты. Объем отчислений и многие другие детали еще будут определены и уточнены.

Анастасия Туркова