Правительство изменило пенсионную реформу

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Новую модель пенсионной накопительной системы презентовал Минфин девятого сентября, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Свободная Пресса».

Новая мера призвана сменить ИПК и помочь гражданам добровольно откладывать средства на пенсию, чтобы приумножить выплаты. Она получила название гарантированного пенсионного продукта – ГПП.

Теперь государство выступит как гарант накоплений, а копить деньги гражданам предлагается самим. За взносами проследит новая организация, которая получила предварительное название «центральный администратор».

И новая организация, и физлица по плану должны будут почать налоговые выплаты. Объем отчислений и многие другие детали еще будут определены и уточнены.

Анастасия Туркова

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