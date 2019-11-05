Правительство Медведева экономит на брошенных детях

Чиновники выступили против законопроекта, который гарантировал бы повышение алиментов и их постоянное получение брошенными детьми.



В Госдуму внесен новый законопроект, который защищает интересы несовершеннолетних детей. Представители партии «Справедливая Россия» предлагают увеличить размер алиментов и сделать их не меньше прожиточного минимума для детей в каждом конкретном регионе.

Еще одно нововведение, как сообщает «Российская газета», – ответственность регионов за получение детских денег. Если алиментщик подастся в бега, платить деньги ребенку будут из бюджета. Как только родитель объявится, с него истребуют сумму с процентами.

Однако идею партии не поддержали в правительстве: там считают, что алименты размером с прожиточный минимум – это слишком много. Например, не каждый родитель сам имеет доход, соотносимый с 2 минималками, чтобы у него была возможность отдавать половину.

Елена Миронова