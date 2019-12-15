telegr wh call

Новости

Правительство Медведева может продать больше предприятий

15 Декабрь 2019, 21:11

В Госдуме оценили японские заявления по Курилам

15 Декабрь 2019, 20:07

Служба профилактики падений и переломов появится в России

15 Декабрь 2019, 19:32

Разделить уровни зарплат предложили в России

15 Декабрь 2019, 19:04

Путина просят снизить пенсионный возраст

15 Декабрь 2019, 18:33

«Здравствуй, Наташа»: русские девушки едут в Китай за женихами

15 Декабрь 2019, 18:05

Как найти «поляну»: заведения «раздевают» клиентов на новогодних банкетах

15 Декабрь 2019, 17:39

Дрифтер заплатит 677 тысяч за сбитую мышь

15 Декабрь 2019, 16:53

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Правительство Медведева может продать больше предприятий

Медведев

Правительство Дмитрия Медведева может расширить прогнозный план приватизации госкомпаний на 2020-2022 годы, включив в него дополнительные активы, сообщает DEITA.RU.

Как рассказала журналистам пресс-секретарь первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова Наталия Фоменко, совещание с представителями профильных министерств по прогнозному плану приватизации. В ходе обсуждения были приняты решения о дополнительных активах, которые могут быть включены в программу, и урегулированы актуальные вопросы по ряду компаний.

Любопытно, что целью расширения программы приватизации госкомпаний не является увеличение доходов бюджета, так как сейчас нет необходимости в финансировании дефицита. Приватизация правительством Дмитрия Медведева рассматривается как структурная мера снижения доли участия государства в экономике, направленная на повышение эффективности управления компаниями.

Дмитрий Санников

Читайте также:

Медведев одобрил закон о чичероне

Медведев отменяет декларацию по УСН

Медведев даст миллиарды крупнейшему предприятию Приморья

Популярное

«Море отжали» — строительство возмутило жителей Владивостока

Медведев одобрил закон о чичероне

«Куда едете?» — верный ответ на каверзный вопрос ГИБДД

Лобовое столкновение: рейсовый автобус попал в ДТП
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...