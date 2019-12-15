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Правительство Медведева может продать больше предприятий
Правительство Дмитрия Медведева может расширить прогнозный план приватизации госкомпаний на 2020-2022 годы, включив в него дополнительные активы, сообщает DEITA.RU.
Как рассказала журналистам пресс-секретарь первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова Наталия Фоменко, совещание с представителями профильных министерств по прогнозному плану приватизации. В ходе обсуждения были приняты решения о дополнительных активах, которые могут быть включены в программу, и урегулированы актуальные вопросы по ряду компаний.
Любопытно, что целью расширения программы приватизации госкомпаний не является увеличение доходов бюджета, так как сейчас нет необходимости в финансировании дефицита. Приватизация правительством Дмитрия Медведева рассматривается как структурная мера снижения доли участия государства в экономике, направленная на повышение эффективности управления компаниями.
Дмитрий Санников