Правительство Медведева может продать больше предприятий

Правительство Дмитрия Медведева может расширить прогнозный план приватизации госкомпаний на 2020-2022 годы, включив в него дополнительные активы, сообщает DEITA.RU.

Как рассказала журналистам пресс-секретарь первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова Наталия Фоменко, совещание с представителями профильных министерств по прогнозному плану приватизации. В ходе обсуждения были приняты решения о дополнительных активах, которые могут быть включены в программу, и урегулированы актуальные вопросы по ряду компаний.

Любопытно, что целью расширения программы приватизации госкомпаний не является увеличение доходов бюджета, так как сейчас нет необходимости в финансировании дефицита. Приватизация правительством Дмитрия Медведева рассматривается как структурная мера снижения доли участия государства в экономике, направленная на повышение эффективности управления компаниями.

Дмитрий Санников