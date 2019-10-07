Правительство Медведева не оставит курильщикам шансов

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Альтернативные приспособления для курения намерены закрыть
для свободной продажи, сообщает DEITA.RU.
Глава соцкомитета Совета Федерации Валерий Рязанский выступил с заявлением. Парламентарий заявил, что в России намерены бороться с курением не только сигарет, но и электронных заменителей – вейпов.
Как пишет РИА Новости, Рязанский отметил, что первым шагом на пути запрета вейпов станет их законодательное приравнивание к сигаретам. Это ограничит продажу для несовершеннолетних, а также сделает невозможным курение в зданиях и нескольких метрах от входа в них.
Далее, уверен член Совфеда, необходимо будет доказать вред. Не исключено, что вейпы в будущем будут приравняны к наркотикам и окажутся под полным запретом.
Елена Миронова