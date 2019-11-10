Правительство Медведева отказалось платить россиянам

Глава министерства экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил, что в России несколько ближайших лет не стоит вопрос введения безусловного базового дохода, сообщает DEITA.RU.

Такое заявление главный по российской экономике сделал в ходе форума Artificial Intelligence Journey. По мнению Орешкина, необходимо, чтобы сначала общий уровень производительности в России вырос.

Безусловный базовый доход – весьма интересная социально-экономическая концепция из появившихся в последнее время. Ее суть заключается в том, что государство платит своим гражданам: всем или какой-то определенной части. Для получения денег не нужно работать, нужно просто быть гражданином страны.

Подобный эксперимент был введен в Финляндии с января 2017 года и продолжается в настоящее время. Двум тысячам безработным в скандинавской стране обеспечен гарантированный минимальный доход за счет государства безо всяких условий получают по 560 евро в месяц. Это – не пособие по безработице, так как его не отбирают при трудоустройстве. Хочешь – работай, а хочешь живи с 560 евро.По результатам эксперимента сделают вывод, стоит внедрять идею по всей стране.

Во Франции социалист, кандидат в президенты страны на выборах 2017 года Бенуа Амон сделал безусловный базовый доход основой своей предвыборной программы. Он предлагал ввести его в три этапа, причем в финале все граждане Франции старше 18 лет должны были ежемесячно получать безусловный доход в размере 750 евро. Кандидат – социалист проиграл выборы Макрону.

У идеи безусловного базового дохода есть как плюсы, так и минусы. Противники указывают на то, что система потребует огромных расходов, станет причиной массового притока мигрантов (чего так боится Европа), а также снизит необходимость трудиться.

Сторонники идеи указывают на то, что безусловный базовый доход решит проблему бедности и экономического неравенства, снизит уровень преступности, затраты на здравоохранение (меньше стрессов на работе – лучше здоровье), а также позволит людям заниматься тем, чем они хотят, а не чего требует от них капиталистический рынок труда.

Впрочем, в России, тема безусловного базового дохода никак не исследуется и правительством Дмитрия Медведева в сколько-нибудь обозримой перспективе не планируется даже в формате маленького эксперимента.

Дмитрий Санников