Правительство Медведева отменит самый одиозный штраф

На совещании Владимира Путина и Правительства РФ заявили об изменении статей Кодекса об административных правонарушениях, которые уберут наказание в виде остановки работы в 90 суток, сообщает DEITA.RU.

Как заявил вице-премьер Константин Чуйченко, в правительстве понимают одиозность этого наказания.

«Мы понимаем, что для бизнеса, особенно для среднего и малого, это фактически смертный приговор», - заявил Константин Чуйченко.

Он добавил, что уже сейчас разработкой в плотную занимаются в Правительстве РФ. Работают рабочие группы, построенные по принципу двух председателей, один из которых представляет государство, а второй класс предпринимателей. Параллельно ведется работа по реформированию КоАП, который максимально изменит подход к правовым отношениям.

Отметим, что в этом году в отношении бизнеса порядка 80% всех проверок оказались внеплановыми. По сравнению с прошлым годом цифра упала, но представители бизнеса считают, что это высокий процент. Для улучшения инвестполя в стране в ближайшее время в Госдуму внесут два законопроекта, которые будут регулировать процесс проверок контролирующих органов.

Уже в ближайшие дни на портале «Бизнес‑навигатор МСП» начнется работа зеркального сайта, где предприниматели сами смогут сообщать о проведенных у них проверок. Все данные будут поступать в прокуратуру. Также планируется ввести в работу наказания для проверяющих, если они приходят на предприятия без проверяющих листов или не заполняют их.

Как ранее отмечал бывший вице-губернатор Приморья Константин Богданенко, в Приморье высокий процент проверок контролирующих органов среди малого бизнеса. Особенно он выделил сложившуюся систему, значительная часть проверок ведется среди компаний, которые не нарушают правила игры.

Иван Юрьев