Правительство Медведева провалило указ Путина

Российское правительство не смогло справиться с реализацией концепции по досрочному социально-экономическому развитию нашей необъятной родины, которую должны были выполнить до 2020 года. К 2008 году концепцию развития собственноручно подписал российский лидер Владимир Путин и закрепил майским указам, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет РБК.

Согласно документы, Россия к 2020 году должна была выйти в топ-5 мировых держав по объему ВВП. Однако уже в 2019 году стало понятно, что это невозможно. 2018-м страна заняла всего лишь шестое место. Её ВВП на данный момент составляет 3,1 процента от мирового.

Кроме того, в 2020 устойчивый рост ВВП должен составить 6,5 процента в год. Однако на данный момент наблюдается совсем другая ситуация, с 2014-го по 2018 год рост ВВП составляет не более полпроцента год. В 2019-м и 2020-м плановом году этот показатель может быть достигнет 1,7 процента.

Также 2020 году должны были вырасти и реальные доходы россиян. Предполагалось, что с 2012-го по 2020-й они повысятся на 72 процента. Однако реальные результаты — это не только не увеличение реальных доходов, а их планомерное снижение.

На данный момент эксперты отмечают, что реальные доходы снизились на 5 процентов. Также Путин поставил задачу сократить число бедных людей. И если в 2017 году абсолютная бедность в России составляла 13,4 процента, то к 2020 году, согласно плану, бедное население должно было сократиться до семи процентов, а лучше даже шести.

Что же касается реальной картины, то в 2018 году уровень бедности начал снова расти. По итогам первого полугодия 2019-го он достигнет 12,7 процента. То есть фактически за 12 прошедших лет уровень бедности в России сократился всего лишь на 0,7 процента.

Екатерина Брязгунова