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Правительство Медведева уходит в отставку
После послания президента Федеральному собранию премьер-министр заявил о своей отставке, сообщает DEITA.RU.
Правительство уходит в отставку в полном составе, сообщают РИА Новости. Такое решение принято по итогам встречи премьера с главой государства, однако пока Владимир Путин попросил министров выполнять свои обязанности "в полном объеме" и пообещал лично встретиться с каждым министром.
Российский лидер также поблагодарил их за совместную работу, заметив, однако, что "не все получилось".
Федеральные СМИ сообщают, что такое решение принято Дмитрием Медведевым в связи с обозначенными президентом изменениями в Конституцию Российской Федерации.
Светлана Алеутская