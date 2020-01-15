Правительство Медведева уходит в отставку

После послания президента Федеральному собранию премьер-министр заявил о своей отставке, сообщает DEITA.RU.

Правительство уходит в отставку в полном составе, сообщают РИА Новости. Такое решение принято по итогам встречи премьера с главой государства, однако пока Владимир Путин попросил министров выполнять свои обязанности "в полном объеме" и пообещал лично встретиться с каждым министром.

Российский лидер также поблагодарил их за совместную работу, заметив, однако, что "не все получилось".

Федеральные СМИ сообщают, что такое решение принято Дмитрием Медведевым в связи с обозначенными президентом изменениями в Конституцию Российской Федерации.

Светлана Алеутская