Правительство Медведева заявило об ущемлении прав россиян

Идея продавать алкогольные напитки только россиянам, достигшим 21-летнего возраста, не нашла поддержки в камбине, сообщает DEITA.RU.

На данный момент, как пишут «Известия», против повышения возраста высказались сразу несколько ведомств, в том числе Минфин, Минпромторг, Минэкономразвития и Минюст. По мнению представителей министерств, такое нововведение приведет лишь к усугублению ситуации по ущемлению прав совершеннолетних граждан. Ведь на сегодняшний день граждане с 18 до 21 года не могут стать водителями автобусов или приобрести оружие.

Напомним, документ о повышении возраста продажи спиртных напитков, как в торговых точках, так и в заведениях общественного питания в конце июля 23 года был внесен в Госдуму. Когда будет проведено первое чтение, еще не ясно. Однако уже понятно, что приверженцы идеи — Минздрав и Роспотребнадзор — в меньшинстве.

Екатерина Брязгунова