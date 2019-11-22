Новости
«Приезжаю ночью» - столица снова встала в огромную пробку
22 Ноябрь 2019, 18:00
Учительницу уволили из-за рассказов о сексе
22 Ноябрь 2019, 17:45
Нововведение для водителей убило пенсионера
22 Ноябрь 2019, 17:30
Кишечная инфекция отправила в больницу 30 школьников
22 Ноябрь 2019, 17:15
Правительство Медведева заявило об ущемлении прав россиян
22 Ноябрь 2019, 17:00
Единоросс потребовала проверки загоревшегося спорткомплекса
22 Ноябрь 2019, 16:45
Пенсионерам частично оплатят отдых за границей
22 Ноябрь 2019, 16:30
Мать выкинула в окно новорожденного
22 Ноябрь 2019, 16:15
Правительство Медведева заявило об ущемлении прав россиян
Идея продавать алкогольные напитки только россиянам, достигшим 21-летнего возраста, не нашла поддержки в камбине, сообщает DEITA.RU.
На данный момент, как пишут «Известия», против повышения возраста высказались сразу несколько ведомств, в том числе Минфин, Минпромторг, Минэкономразвития и Минюст. По мнению представителей министерств, такое нововведение приведет лишь к усугублению ситуации по ущемлению прав совершеннолетних граждан. Ведь на сегодняшний день граждане с 18 до 21 года не могут стать водителями автобусов или приобрести оружие.
Напомним, документ о повышении возраста продажи спиртных напитков, как в торговых точках, так и в заведениях общественного питания в конце июля 23 года был внесен в Госдуму. Когда будет проведено первое чтение, еще не ясно. Однако уже понятно, что приверженцы идеи — Минздрав и Роспотребнадзор — в меньшинстве.
Екатерина Брязгунова