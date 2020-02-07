Правительство Мишустина хочет брать налоги и с подростков

В Агентстве стратегических инициатив при правительстве России предложили разрешить подросткам от 14 до 18 лет становиться самозанятыми, сообщает ИА DEITA.RU. В случае принятия соответствующего закона, подростки смогут становиться предпринимателями, и разумеется, будут обязаны отчислять налоги в казну государства.

На данный момент законом разрешено работать ребятам с 14 лет, однако о предпринимательской деятельности пока речи не велось. Как отмечают «Известия», для этого необходимо будет принять поправки в закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима», а также внести изменения в 26 статью Гражданского кодекса России.

В Агентстве стратегических инициатив условия для подростков останутся как и для взрослого населения. Ребята смогут работать на себя, зарабатывать не более 2,4 млн рублей за 12 месяцев и своевременно отчислять налоги. При работе с физическими лицами он составит 4 процента, с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями – 6%.

Корреспондент ИА DEITA.RU поинтересовался мнением о столь интересной инициативе у Игоря Заславца, заведующего языковым отделением образовательного центра «Лингва-плюс» в Артёме, Приморский край.

«Работая с детьми, я бы сказал, что среди них лишь единицы могли бы заниматься бизнесом. Многие не понимают, что такое экономика, что такое налоги. То есть по сути, есть некая экономическая безграмотность. То, что они проходят в школе – преподаётся в курсе обществознания, но там всё поверхностно. Из собственного опыта помню, что раньше пытались ввести экономику, как отдельную дисциплину, а сейчас там общественное, политическое, всё смешано, и экономики там, насколько я знаю, не так уж много, больше политики, социологии», - отмечает Игорь Заславец.

Однако и одно лишь внедрение углубленного курса экономики вряд ли сможет сделать из российских школьников уверенных бизнесменов.

«Какие механизмы работают в бизнесе подростки могут не знать. По сути, бизнес это и экономика, и какие-то организаторские функции, тут нужно быть и организатором, а не так что «Всё, сейчас пойду продавать что-нибудь», а как это продавать, через что продавать, как это раскрутить, опять же знания о рекламе имеют определённое значение. На мой взгляд, подросткам это не нужно», - подытожил Игорь Заславец.

Однако, как пишут «Известия», согласно аналитике Агентства стратегических инициатив, порядка 88% школьников старших классов хотели бы связать свою жизнь с предпринимательством, а 26% уже работают над собственными проектами. Появятся ли в России столь юные налогоплательщики – покажет лишь время.