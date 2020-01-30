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6 Декабрь 2019, 18:15

Правительство Мишустина выступило против отмены штрафов для водителей

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Депутаты предложили законодательно запретить требовать оплатить штрафы, информация о которых появилась позднее 10 дней с момента нарушения, сообщает DEITA.RU.

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Поправки предполагали автоматическое освобождение водителей от уплаты штрафов при одном условии.

Как пишет «Российская газета», депутаты предложили аннулировать те штрафы, которые появляются на Госуслугах с опозданием – после 10 дневного срока с момента совершения нарушения. Депутаты уверены, что только такая норма оградит водителей от необходимости оплачивать штрафы, пришедшие через несколько месяцев и даже лет.

В правительстве не согласны с парламентариями. В отзыве говорится о том, что 2 месяцев, которые есть сейчас, достаточно, чтобы водителю можно было оспорить необходимость оплаты штрафа. Однако в издании отмечают: мнение правительства еще не всегда значит, что закон не примут.

Елена Миронова

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