Новости
Правительство Мишустина выступило против отмены штрафов для водителей
30 Январь 2020, 03:30
Перечень авто, которые можно взять в кредит от государства, сократили
30 Январь 2020, 02:30
Как понять, что АЗС не доливает бензин
30 Январь 2020, 01:15
Россиян предупредили об опасности использования бонусных карт в магазинах
30 Январь 2020, 00:30
Facebook признался в слежке за пользователями
29 Январь 2020, 23:45
Новый министр переведет россиян на правильное питание
29 Январь 2020, 23:15
Пользователи соцсетей подытожили, чем запомнится январь 2020
29 Январь 2020, 23:00
Минздрав сказал, когда китайский вирус придет в Россию
29 Январь 2020, 22:45
Правительство Мишустина выступило против отмены штрафов для водителей
Депутаты предложили законодательно запретить требовать
оплатить штрафы, информация о которых появилась позднее 10 дней с момента
нарушения, сообщает DEITA.RU.
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Поправки предполагали автоматическое освобождение водителей от уплаты штрафов при одном условии.
Как пишет «Российская газета», депутаты предложили аннулировать те штрафы, которые появляются на Госуслугах с опозданием – после 10 дневного срока с момента совершения нарушения. Депутаты уверены, что только такая норма оградит водителей от необходимости оплачивать штрафы, пришедшие через несколько месяцев и даже лет.
В правительстве не согласны с парламентариями. В отзыве говорится о том, что 2 месяцев, которые есть сейчас, достаточно, чтобы водителю можно было оспорить необходимость оплаты штрафа. Однако в издании отмечают: мнение правительства еще не всегда значит, что закон не примут.
Елена Миронова