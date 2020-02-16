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6 Декабрь 2019, 18:15

Правительство намерено облегчить ипотечную кабалу для россиян

стройка, строительство

В правительстве Российской Федерации решено снизить выплаты населением по ипотеке. Соответствующие поручения обяжут чиновников высочайшего уровня представить свои предложения не позже, чем через месяц, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт правительства.

Если точнее — то соображения о том, как сделать ипотечное бремя для россиян легче должны появиться до 16 марта 2020-го года. Поступят они от первого и вице-премьеров Андрея Белоусова и Марата Хуснуллина, а также от главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Кроме того, от них ожидаются предложения по рефинансированию ранее выданных ипотечных кредитов в упрощенном порядке. 

Кроме разрешения «ипотечного вопроса», кабинет министров поручил Минстрою вместе с Минэкономразвития, а также Росреестром к тому же сроку представить свои предложения о том, как вовлечь земельные участки в сферу жилищного строительства. Речь идет об участках, которые используются неэффективно. 

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