Те, кто не исполняет требования приставов при возникшей угрозе человеческой жизни, будут выплачивать штраф до трех миллионов рублей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

В первом чтении Госдума приняла законопроект, позволяющий заставить нарушителей платить больше. Административная ответственность за игнорирование требований приставов-исполнителей станет жестче, если должник своим поведением создает угрозу здоровью и жизни людей.

Злостным нарушителям – физическим лицам выпишут штраф на двести – пятьсот тысяч рублей, для ИП без создания юридического лица – также от двухсот до пятисот тысяч рублей или же приостановление деятельности на период до 90 дней. С юридического лица взыщут от одного до трех миллионов рублей или приостановят деятельность на период до девяноста суток.

Примеры ситуаций, когда нарушитель получает подобное наказание: начало эпидемии, эпизоотии, заражения на подкарантинных объектах, техногенные катастрофы и заражения радиацией, нанесение вреда окружающей среде.

Анастасия Туркова