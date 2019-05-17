Госдума вводит нулевой НДС на внутренние авиарейсы в обход Москвы, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, Госдума в первом чтении приняла законопроект о нулевом НДС для внутренних авиарейсов, идущих в обход Москвы.

Новое правило коснется только рейсов, у которых пункт отправления, назначения и промежуточные пункты маршрута расположены вне территории Московской области и города Москвы. Нулевая ставка НДС будет действовать на бессрочной основе.

Нововведение призвано перераспределить потоки пассажиров вне центральных авиационных узлов, развить межрегиональные авиаперевозки и защитить интересы пассажиров.

Анастасия Туркова