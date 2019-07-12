Теперь страховщики смогут сами определять подход к применению базовых ставок страховых тарифов, сообщает DEITA.RU.



Правительство России рассмотрело проект закона об обязательном страховании гражданской ответственности автовладельцев. Члены правительства одобрили поправки в закон об ОСАГО и передали документ на рассмотрение в Госдуму.

Как сообщается на сайте Минифина, этот проект направлен на то, чтобы сделать тарифы ОСАГО индивидуальными для каждого водителя. Например, необходимо учитывать стиль вождения и количество нарушений ПДД каждым конкретным страхователем.

Сейчас, по сообщению пресс-службы ведомства, сложилась несправедливая ситуация, когда и аккуратный водитель, и лихач, платят одинаковую сумму за полис.

Новый законопроект предусматривает следующее: дать право всем страховщикам самостоятельно решать, как применять базовые ставки тарифов. Теперь лихачи и злостные нарушители будут платить больше. Однако при этом закон ограничивает максимальные и минимальные суммы для ОСАГО.

В системе бонус-малус будут учитывать не только общие факторы как стаж вождения, а индивидуальную историю вождения каждого страхователя. Туда войдет информация о количестве страховых выплат по вине водителя, все виды ТС под управлением и все договоры ОСАГО.

С 1 января также вводятся два важнейших изменения: отмена зависимости цены от региона и установлением максимальной выплаты до 2 млн за причинение вреда жизни и здоровью. С октября 2020 года отменяют коэффициент, зависящий от техсостояния авто (например, мощность двигателя).

Елена Миронова