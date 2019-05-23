Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление избирателей, сообщает DEITA.RU.

Как пишет ТАСС, в официальном отзыве правительство не поддержало законопроект, предложенный депутатами от КПРФ. По мнению комиссии, КоАП уже содержит положения по праву граждан на защиту чести и достоинства, поэтому дополнительных мер и законов не требуется.

Кроме того, предлагаемая в законопроекте формулировка "публичное отрицание обязанности государства по созданию условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека" не отвечает "требованиям формальной определенности, ясности и недвусмысленности правовых норм, что может повлечь неоднозначное толкование и, как следствие, произвольное правоприменение проектируемой стати КоАП".

Данный законопроект в феврале внесли в Госдуму депутаты Сергей Казанков и Николай Коломейцев. Появился он на свет на фоне оскорбительных высказываний чиновников, включая Ольгу Глацких, заявившую, что государство "не просило родителей рожать", а также слов экс-министра занятости, труда и миграции Саратовской области Натальи Соколовой о питании «макарошками».

Дмитрий Санников