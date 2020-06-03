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Правительство планирует подарок для дачников
Правительство РФ рассматривает вариант продления дачной амнистии до марта 2022 года, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.
В настоящее время дачная амнистия вступила в силу в августе прошлого года и была запланирована до марта 2021 года. Однако россияне стали писать в правительство письма, чтобы продлить ее период, из-за введения карантинных мер направленных на борьбу с COVID-2019.
Уже сейчас данное положение включили в документ, который предусматривает улучшение правовой базы.
Напомним, что дачная амнистия началась 13 лет, за этот период свои права смогли зарегистрировать более 13,5 млн человек. Упрощенные права были даны благодаря федеральному закону. Благодаря ей граждане могут зарегистрировать свою недвижимость в упрощенном порядке, без наличия документов разрешающих стройку и ввода здания в эксплуатацию.
Всего амнистия распространялась на несколько видов недвижимости – это земля, здания на ней, как жилые дома, так и хозпостройки. Региональные СМИ сообщали, что количество зарегистрированных прав с каждым годом в крае уменьшалось, скачок положительных ответов был только в 2015 году.