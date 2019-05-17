Российское правительство отказалось вводить 20-процентную пошлину на покупки в зарубежных онлайн-магазинах, сообщает DEITA.RU. Об этом пишут «Известия».

В кабмине рассмотрели предложение Ассоциации компаний интернет-торговли о внедрении единого сбора в размере 20 процентов от стоимости товаров в иностранных интернет-магазинах. Представители Минкомсвязи считают, что на сегодняшний день актуально сохранить действующие правила, а именно: ежемесячно можно ввозить товары на сумму не более 500 евро без каких-либо пошлин.

Отмечается, что в случае, если бы правительство согласилось на предложенную меру, налоговая нагрузка на россиян выросла бы на 121 миллиард рублей в год.

Напомним, с 1 января 2019 года в России был увеличен налог на добавленную стоимость на два процента, с 18 до 20 процентов. В связи с этим в стране подорожали практически все товары.

Екатерина Брязгунова