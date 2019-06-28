У россиян появится индивидуальный цифровой "аватар", сообщает DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт правительства РФ.

Министры поддержали уточнение правовых норм при создании электронных паспортов россиян. Принятый ими документ даёт правовую основу для создания институтов цифрового профиля граждан.

Также отмечается, что решение кабмина определяет понятия и условия для введения электронного удостоверения личности, а также основные подходы к регулированию вопросов идентификации граждан на расстоянии.

Основной платформой для идентификации в цифровом профиле является Единая система идентификации и аутентификации, на базе которой работает, в частности, портал госуслуг.

Дмитрий Шевченко