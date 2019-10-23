Правительство поможет бедным

Глава Минфина сделал заявление на пленарном заседании Госдумы, сообщает DEITA.RU.



На пленарном заседании Госдударственной думы, которое состоялось в среду, 23 октября, министр финансов РФ Антон Силуанов сделал заявление. По словам главного по финансам в стране, правительство намерено помогать особо бедным регионам.

Речь идет о тех субъектах РФ, в которых по статистике самый низких уровень реальных доходов населения, а также незначительная инвесторская активность. По рассчетам Минфина, таких регионов в стране всего 10. Какие именно получат дополнительную помощь от государства в виде транфертов, неизвестно.

Помимо этого, регионы ждет еще один вид помощи из федерального бюджета. На этот раз всем регионам помогут закупить школьные автобусы, машины скорой помощи и машины дорожников. Такие поправки в бюджет внесут до 4 ноября.

Елена Миронова