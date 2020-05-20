Правительство пообещало детям новые выплаты

Глава Минтруда Антон Котяков отчитался Путину о мерах поддержки семей с детьми, сообщает ИА DEITA.RU.



В ходе онлайн-совещания президента с членами правительства большое внимание было уделено ситуации с выплатами помощи семьям с детьми, попавшим в тяжелое положение в связи с эпидемией коронавируса.

Как доложил глава Минтруда Антон Котяков, обещанные президентом 10 тысяч рублей на ребенка от 7 до 16 лет оказались самой популярной государственной услугой. Однако это не все, на что могут рассчитывать семьи с детьми. Так, выплаты на детей от 3 до 7 лет начнутся уже с 12 июня. Все акты пописаны и подготовлены. Заявления будут приниматься с 20 мая в 65 субъектах федерации, остальные подтянутся к началу июня.

При этом личного присутствия не требуется - форму можно заполнить на портале госуслуг по упрощенной схеме. Как уточнил Котяков, выплаты составят половину прожиточного минимума на ребенка в регионе - в среднем это более 5 тысяч рублей.

Кроме того, семьи с детьми, попавшие в сложное положение, получают деньги заочно по начислению с 1 января 2020 года. Министр уверяет: в июне такие семьи получат по 33 тысячи рублей за полгода. В общей сложности, выплаты получат около более 2 миллионов детей.

По слова Котякова, за май и апрель уже пособия выплачены более 154 тысячам детей. Сумма составила около 3000 рублей. Эта мера поддержки предоставляется людям, потерявшим работу из-за коонавируса.

Кроме того, если родители потеряли работу - то они получат и увеличенный МРОТ. Как уверяет министр труда, вся сумма поддержки может достичь 112 тысяч рублей.