Власти утвердили список ситуаций, в рамках которых допустимо привлекать домашних животных в рамках работы ИП, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «РИА Новости».

Правительство пришло к выводу, что домашние животные и торговля ими допустимы при наличии некоторых рамок. Также желающим дали добро на использование питомцев в области спорта, в культурной деятельности, для развлечений и досуга. Позволительно и использовать их для социальных и реабилитационных услуг кроме как в медицинской реабилитации.

Анастасия Туркова