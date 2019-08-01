Мера начинает действовать уже сегодня, сообщает DEITA.RU.



В России с сегодняшнего дня начинает действовать механизм, разработанный правительством РФ по недопущению роста цен на авиабилеты. Снижение цены будет происходить автоматически при росте цен на авиационное топливо.

Как пишет ТАСС, теперь нефтяники будут получать от правительства выплаты, когда цена за баррель нефти превышает 70 долларов. Именно этот механизм и позволит контролировать цены на авиационный керосин и не допустить роста цен на билеты.

Ранее сообщалось о том, что во время Прямой линии с Владимиром Путиным жители Дальнего Востока подняли вопрос о росте цен на авиабилеты. Авиакомпании, в свою очередь, заявили, что из-за роста цен на авиационный керосин они терпят убытки.

Елена Миронова