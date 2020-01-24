telegr wh call

Новости

Повсеместный «Мир» отложили на неопределенный срок

24 Январь 2020, 18:09

Россиян использовали для перевозок нелегалов в Греции

24 Январь 2020, 18:00

«Хватит лавочек»: мэрия отправила проект резидента СПВ на доработку

24 Январь 2020, 17:46

Синоптики рассказали о погоде на выходные в Приморье

24 Январь 2020, 17:35

«Горячий хлопец»: приморец катался на автобусе и выпивал по чужой карте

24 Январь 2020, 17:25

Таможня Владивостока не выявила случаев китайского коронавируса

24 Январь 2020, 17:20

Путин «приютил» троих бывших министров

24 Январь 2020, 17:07

Бывший сотрудник ГУФСИН отправится в колонию за взятки

24 Январь 2020, 17:00

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Правительство Приморья прокомментировало задержку зарплат бюджетникам

АПК, администрация Приморского края, солнце, лето 8

Учителям и работникам культуры в Приморье вовремя не выплатили аванс за январь, чиновники краевого правительства рассказали, почему и что предпринимается для исправления сложившейся ситуации, сообщает DEITA.RU.

В двадцатых числах января стало известно о задержках по заработной плате среди работников сферы образования и культуры Приморского края. Традиционно в эти дни начислялся аванс, которого сотрудники в положенный день не увидели. Ситуацию прокомментировали в правительстве региона. Как заявила министр образования Приморского края Наталья Бондаренко, возникшая задержка связана с проблемами технического характера и устраняется в оперативном порядке.

«Министерство в ручном режиме с начала недели отрабатывает прохождение финансирования. Средства уже получили в Арсеньеве, Кавалеровском, Надеждинском, Михайловском районах. В Лесозаводске в учреждениях, где срок выплаты аванса подошел, также перечислены средства», - отметила Наталья Бондаренко.

В Министерстве культуры и архивного дела региона соглашаются, что задержка произошла по технической причине, а связана она со слиянием департаментов в единое министерство.

«Потребовалась новая регистрация в налоговой инспекции, регистрация в Росстате и последующее направление всех необходимых документов в Федеральное казначейство для открытия лицевого и расчетных счетов. В настоящее время ситуация находится на контроле. Прилагаются все необходимые усилия, чтобы как можно быстрее перевести средства на выплату зарплат в учреждения. Планируется, что до 29 января все деньги будут выплачены», - сообщил Максим Бурдело, министр культуры и архивного дела Приморского края.

Стоит отметить, что многих россиян традиционные новогодние траты оставляют надеяться на очередной аванс или зарплату. По всей видимости, некоторым работникам в Приморье, не получившим вовремя зарплату, придётся ещё немного потерпеть.

Софья Корф

Читайте также:

Зарплата учителей станет единой по всей России

Топилин сказал, какой будет зарплата россиян в 2020 году

Льготу бюджетников поделят на всех

Популярное

Подводный город "нашли" Приморье на дне бухты Золотой Рог

Потерявшим вклады россиянам дадут по 5 млн рублей

Роспотребнадзор сообщил, что делать, чтобы не заразиться вирусом из Китая

ГИБДД озвучила список всех фоторадаров в Приморье
Loading...
Загрузка...
Загрузка...