Правительство Приморья прокомментировало задержку зарплат бюджетникам

Учителям и работникам культуры в Приморье вовремя не выплатили аванс за январь, чиновники краевого правительства рассказали, почему и что предпринимается для исправления сложившейся ситуации, сообщает DEITA.RU.

В двадцатых числах января стало известно о задержках по заработной плате среди работников сферы образования и культуры Приморского края. Традиционно в эти дни начислялся аванс, которого сотрудники в положенный день не увидели. Ситуацию прокомментировали в правительстве региона. Как заявила министр образования Приморского края Наталья Бондаренко, возникшая задержка связана с проблемами технического характера и устраняется в оперативном порядке.

«Министерство в ручном режиме с начала недели отрабатывает прохождение финансирования. Средства уже получили в Арсеньеве, Кавалеровском, Надеждинском, Михайловском районах. В Лесозаводске в учреждениях, где срок выплаты аванса подошел, также перечислены средства», - отметила Наталья Бондаренко.

В Министерстве культуры и архивного дела региона соглашаются, что задержка произошла по технической причине, а связана она со слиянием департаментов в единое министерство.

«Потребовалась новая регистрация в налоговой инспекции, регистрация в Росстате и последующее направление всех необходимых документов в Федеральное казначейство для открытия лицевого и расчетных счетов. В настоящее время ситуация находится на контроле. Прилагаются все необходимые усилия, чтобы как можно быстрее перевести средства на выплату зарплат в учреждения. Планируется, что до 29 января все деньги будут выплачены», - сообщил Максим Бурдело, министр культуры и архивного дела Приморского края.

Стоит отметить, что многих россиян традиционные новогодние траты оставляют надеяться на очередной аванс или зарплату. По всей видимости, некоторым работникам в Приморье, не получившим вовремя зарплату, придётся ещё немного потерпеть.

Софья Корф