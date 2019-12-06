Правительство продолжит погашать семейные ипотеки

На эти цели выделили 6 миллиардов рублей, сообщает DEITA.RU.



Российский кабмин решил выделить дополнительно 6 млрд рублей на частичное погашение ипотеки для многодетных. Субсидию от государства могут получить семьи с 3 и более детьми.

Как пишет «Российская газета», программа погашения ипотеки для многодетных рассчитана до 2022 года. Будут ли власти ее продлевать, пока неизвестно. Уточняется также, что заявки могут подать только те семьи, в которых третий или последующий ребенок появился на свет после 1 января 2019 года. Участвовать могут и семьи с приемными детьми.

Государство выделяет 450 тысяч рублей каждой семье на погашение ипотеки. Медведев считает, что это поможет с долгами 12 тысячам семей.

Елена Миронова