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Правительство прокомментировало провал «мусорной реформы»
Жители края жалуются на свалки во дворах многоквартирных
домов, сообщает DEITA.RU.
Правительство Приморского края уже в курсе проблем, сложившихся из-за вступления в силу «мусорной реформы» в регионе. Все случаи фиксируются ответственными структурами.
В пресс-службе правительства рассказали, что с нового года мусор не вывозят только в двух районах Владивостока и в Лесозаводске. Сообщений о массовых скоплениях отходов во дворах из других мест не поступало. Сейчас, по словам властей, проблема есть в Ленинском и Первомайском районах.
Сейчас к вывозу мусора из проблемных районов приступает региональный оператор. С теми операторами, которые должны были работать на местах, будут разбираться. Скорее всего, с ними расторгнут договоры и поставят вопрос о вскрытии банковской гарантии.
Елена Миронова