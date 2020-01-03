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Правительство прокомментировало провал «мусорной реформы»

мусор

Жители края жалуются на свалки во дворах многоквартирных домов, сообщает DEITA.RU.

Правительство Приморского края уже в курсе проблем, сложившихся из-за вступления в силу «мусорной реформы» в регионе. Все случаи фиксируются ответственными структурами.

В пресс-службе правительства рассказали, что с нового года мусор не вывозят только в двух районах Владивостока и в Лесозаводске. Сообщений о массовых скоплениях отходов во дворах из других мест не поступало. Сейчас, по словам властей, проблема есть в Ленинском и Первомайском районах.

Сейчас к вывозу мусора из проблемных районов приступает региональный оператор. С теми операторами, которые должны были работать на местах, будут разбираться. Скорее всего, с ними расторгнут договоры и поставят вопрос о вскрытии банковской гарантии.

Елена Миронова

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