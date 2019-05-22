Государственная дума приняла в третьем чтении закон, разрешающий родственникам навещать близких в реанимации и палатах интенсивной терапии, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, закон разработан во исполнение поручения президента РФ Владимира, и должен быть исполнен как можно скорее.

До этого в российских больницах родственников допускали к пациентам лишь иногда, по разрешению главного врача или персонала. По данным Минздрава, возможность прийти к пациентам организована не во всех больницах. В Приморском крае навестить пациентов можно только в 10 из 27 детских отделений реанимации и интенсивной терапии.

В большинстве зарубежных стран родители и законные представители пациентов могут прийти к пациентам, которому оказывается стационарная медпомощь, даже в отделения реанимации и палаты интенсивной терапии.

Анастасия Туркова