Госдума поставила под сомнение эффективность реализации нацпроектов в России, сообщает DEITA.RU.



Комитет Госдумы по бюджету и налогам раскритиковал реализацию в России национальных проектов. По мнению депутатов, эффективность реализации правительством нацпроектов поставлена под сомнение: более половины проектов исполнены только на 20%.

Как пишет РБК, депутаты Госдумы заявили, что действия исполнителей в ходе реализации часто не согласованы, сроки не соблюдаются, и даже выделение большего количества средств не помогает.

Кроме того, проваливают реализацию национальных проектов и регионы. Из тех субсидий, которые им выделили до 2021 года нереализованными остается более 40%.

«К сожалению, министерствам и ведомствам выгодно держать регионы на коротком поводке», – резюмировал глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Ранее сообщалось о том, что Вера Щербина рассказала, как в Приморье будут реализовывать нацпроекты. Первоочередная задача - привести в порядок школы и больницы.

Елена Миронова