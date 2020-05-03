Правительство расширит программу льготного автокредитования

Минпромторг планирует увеличить финансирование программ льготного автокредитования до 17,5 млрд рублей, сообщает ИА DEITA.RU. Предполагается, что этих денег хватит на 2020 год.

На конец апреля первый транш в 5 млрд рублей уже был истрачен, россияне приобрели более 37 тысяч новых автомобилей по госпрограммам. Сейчас правительство решило поддержать отрасль и направило еще 5 млрд для софинансирования программы, еще 7 млрд предложил выделить Владимир Путин.

Сейчас основные покупатели это многодетные семьи, а также семьи имеющие двух детей. Однако для поддержания спроса программу планируют расширить на молодых семей имеющих одного ребенка. Помимо этого планируется увеличить стоимость автомобилей до 1,5 млн рублей.

Ведомство планирует, что в этом году по программе будет закуплено 150 тысяч автомобилей, кредиты на сегодня предоставляют 22 банка. Эксперты рынка связывают расширение программ льготного автокредитования с тяжелой ситуацией на рынке, добавляя при этом что основная часть нововведений будет задело на последующие года.

Отметим, что согласно статистики 25% автокредитов были выданы по госпрограммам льготного кредитования.