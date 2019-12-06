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Правительство рассмотрит переход на электронные трудовые

компьютер - pixabay

Уже в эту пятницу, 6 декабря, Правительство РФ рассмотрит проект закона по переходу на электронные документы в кадрах, сообщает DEITA.RU.

На этой неделе Госдума уже одобрила законопроект в окончательном чтении. Предполагается, что силу он обретет с 1 января 2020 года.

«Проект призван усовершенствовать систему регулирования трудовых отношений и процедур, связанных с трудовыми книжками и договорами», - отмечали ранее авторы инициативы.

Первым этапом проекта станет переход на электронные трудовые. В течение всего 2020 года работодатели будут принимать заявления граждан, которые хотят оставить свой документ на бумажном носителе. У всех остальных с 2021 года останется только электронный документ.

Напомним, согласно исследованиям портала Superjob, только 18% граждан полностью «за» введение трудовых. Почти половина из них – молодежь младше 25 лет.

Александра Маслова

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