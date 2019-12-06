Новости
На 46% вырос объем авиаперевозок на Сахалине
6 Декабрь 2019, 17:49
«Это грабеж» - россияне против банковского роуминга
6 Декабрь 2019, 17:45
Сбербанк заявил о тяжелой ситуации с мошенниками
6 Декабрь 2019, 17:30
Валерий Лимаренко: «Я полюбил Сахалин»
6 Декабрь 2019, 17:18
ГИБДД: сдать на права станет гораздо сложнее
6 Декабрь 2019, 17:15
Пять дней подряд: как отдыхаем в 2020 году
6 Декабрь 2019, 17:00
Правительство рассмотрит переход на электронные трудовые
6 Декабрь 2019, 16:45
Чубайс отберет пенсии россиян
6 Декабрь 2019, 16:30
Правительство рассмотрит переход на электронные трудовые
Уже в эту пятницу, 6 декабря, Правительство РФ рассмотрит проект закона по переходу на электронные документы в кадрах, сообщает DEITA.RU.
На этой неделе Госдума уже одобрила законопроект в окончательном чтении. Предполагается, что силу он обретет с 1 января 2020 года.
«Проект призван усовершенствовать систему регулирования трудовых отношений и процедур, связанных с трудовыми книжками и договорами», - отмечали ранее авторы инициативы.
Первым этапом проекта станет переход на электронные трудовые. В течение всего 2020 года работодатели будут принимать заявления граждан, которые хотят оставить свой документ на бумажном носителе. У всех остальных с 2021 года останется только электронный документ.
Напомним, согласно исследованиям портала Superjob, только 18% граждан полностью «за» введение трудовых. Почти половина из них – молодежь младше 25 лет.
Александра Маслова