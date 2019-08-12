Пока не точно неизвестно, ограничатся ли чиновники только материалом, или создадут единый тип формы для детей по всей стране, сообщает DEITA.RU.



Министерство промышленности и торговли приступило к разработке школьной формы для российских детей. Глава ведомства Денис Мантуров заявил «Российской газете», что необходимо определиться в первую очередь с тканями.

По мнению министра промышленности РФ, сейчас школьную форму могут шить из полушерстяной ткани и синтетики. Но синтетика вредна для детского организма и мешает сосредотачиваться на учебе. Сейчас ведомство разрабатывает единые для всей страны стандарты школьной формы, однако подробностей о том, будет это лишь ткань или еще и фасоны и цвета, нет.

Елена Миронова