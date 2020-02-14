Правительство разрешило посылки из Китая

Глава Минпромторга Денис Мантуров подчеркнул, что все опасения о передаче вируса через посылки, приходящие из Китая, не обоснованы. Поэтому предложение о запрете китайской продукции поддержано не было, сообщает ИА DEITA.RU. со ссылкой на ТАСС.

Ранее по этому вопросу было сделано обращение в Роспотребнадзор с целью подтвердить или опровергнуть обоснованность опасений парламентариев, предлагавших ограничить поступление различной продукции из Китая, в том числе посылок и товаров из интернет-магазинов.

На данный запрос Роспотребндзор ответил однозначно – вирус через посылки передаваться не может, поэтому необходимости в данном запрете нет. Кроме того, как отметил Мантуров, если запретить поставку продукции из Китая полностью, то нарушится вся кооперация.

По последним данным число заразившихся в Китае достигло порядка 60 тысяч человек, выздоровело порядка 6 тысяч, умерло – около 1 300 человек.