Кабмин поручил региональным властям принять меры по долгам за коммунальные и энергетические ресурсы, сообщает DEITA.RU. Свое решение Правительство опубликовало на сайте кабмина.

Принять меры и погасить имеющиеся задолженности за коммунальные и энергетические ресурсы должны в регионах. Также местных чиновников обязали возместить траты на организацию ЖКХ из бюджетов регионов. Органы исполнительной власти субъектов РФ будут анализировать причины возникновения данных задолженностей в прошлые годы.

Правительство постановило: требуется в большем объеме заключать «прямые договора» между собственниками помещений в многоквартирных домах и ресурсоснабжающими организациями.

Регионы будут регулярно отчитываться о проделанной работе перед Минэнерго и Минстроем – ежемесячно.

Анастасия Туркова