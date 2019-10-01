Правительство решило не достраивать часть долгостроев

Инвентаризация, приватизация или списание – что делать с долгостроями, Медведев обсудил с Кудриным, сообщает DEITA.RU.

В России не достроено более 71,3 тысячи объектов на общую сумму 5,3 трлн рублей. Такую цифру озвучил Алексей Кудрин на встрече с премьером Дмитрием Медведевым. Председатель Счетной палаты России доложил председателю правительство об итогах инвентаризации проблемных объектов.

В результате подсчета оказалось, что в России не достроили 71,3 тысячи зданий на общую сумму в 5,3 трлн рублей, сообщил Кудрин. Он добавил, что ежегодно в стране не сдаются десятки зданий, в результате они передвигаются в последующие годы, в которые также их строительство не завершается. В итоге половина средств адресной программы не приносит результата вовремя.

Дмитрий Медведев отметил, что масштабы проблемы колоссальные. Он подчеркнул, что во время его поездок по регионам губернаторы кивают на советский период, но часть долгостроев появилась недавно.

В качестве решения позорной проблемы, от которой президент Путин поручил избавиться за 2 года, Счетная палата предлагает более строго определить понятие объекта незавершённого строительства в Градкодексе, вести учёт таких объектов через госинформсистему, оценку стоимости такого имущества и т. д.

«Где-то достроить, а где-то приватизировать, а где-то просто признать, что это уже не подлежит никакому дальнейшему использованию», - уточнил Алексей Кудрин.

Что будет с дольщиками, дома которых отнесут к последнему варианту, пока неясно.

Напомним, что ранее сообщалось, что порядка 70% российских городов в ближайшее время останутся без новостроек, в связи с новой практикой применения эскроу-счетов в строительной сфере. Об этом говорила глава Центробанка Владимиру Путину на совещании в сентябре. По этим счетам в России готовы работать только 39 банков из 91, которые получили соответствующие разрешение.

Иван Юрьев