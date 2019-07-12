Санкционку будут использовать по назначению, сообщает DEITA.RU.



Вице-премьер России Алексей Гордеев сделал сенсационное заявление. Он предлагает перестать уничтожать изъятые продукты - например, санкционные товары. Сейчас всю найденную санкционку уничтожают, чтобы сделать ее использование невозможным.

По мнению политика, сам факт уничтожения пригодных для употребления продуктов питания - неправильный. Гордеев уверен, что еду надо обязательно изымать и далее использовать по назначению. Как именно - он пока не знает: этот вопрос требует обсуждения.

Ранее с такой идеей выступил и Роспотребнадзор. Совет при президенте идею одобрил и дал рекомендацию правительству законодательно запретить уничтожение еды.

Елена Миронова