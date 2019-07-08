Забирать будет можно все: от гаража до квартиры, сообщает DEITA.RU.



В Госдуму направлены поправки к законопроекту о комплексном развитии территорий. Инициатор - правительство России.

По данным «Ура.ру», ради комплексного развития предлагается принудительно изымать недвижимость у россиян. Имущество передадут муниципалитетам. Сам термин «комплексное развитие» законотворцы трактуют как гармоничное сочетание разных видов использования земли в городах: капитальных строений и инфраструктуры для них.

Для того, чтобы города выглядели гармоничнее, власти хотят принудительно забирать «депрессивную» недвижимость. Речь идет о неиспользуемых или «неэффективно» используемых территориях, а также о квартирах в домах, которые даже не признаны аварийными.

Ранее сообщалось о том, что на Дальнем Востоке вскоре могут взлететь цены на жилье. Причина - в переходе на проектное финансирование и неясную ситуацию с цементными заводами.

Елена Миронова