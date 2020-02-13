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Правительство Сахалинской области сделало заявление насчет землетрясения
Уже известно, есть ли угроза цунами
Власти Сахалинской области дали официальный комментарий по
факту сильного землетрясения на Курилах, сообщает ИА DEITA.RU. В нескольких километрах
от Курильска в море произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла – эпицентр был
в акватории Охотского моря.
На самих островах зафиксирована магнитуда от 3 до 4 баллов. В Курильске ощущаемость толчков зафиксировали на уровне 3 баллов. При этом в правительстве подчеркнули, что сейсмоустойчивость всех зданий на Курилах – 8 баллов.
Также известно, что тревога цунами не объявлялась. Известно в этом районе Охотского моря вероятность цунами объявляют при землетрясении от 7 баллов.