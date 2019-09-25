Правительство сэкономит на еде

Конфискованные продукты таможня больше не будет хранить, сообщает DEITA.RU.

Cоответствующая информация опубликована на сайте правительства России. По новым поправкам, все, что конфисковано государством, может быть им тут же утилизировано.

Минэкономразвития стремятся сэкономить сроки хранения и реализации, затраты на логистику и прочие расходы, связанные с отобранным нелегальным товаром и имуществом.

Прием, экспертиза, сертификация, декларирование и уничтожение продукции - все это тяжким бременем водится на плечи Росимущества.

Те же, у кого имущество изъято, за его дальнейшую судьбу никаких денег не платят. Правительство это не устраивает, и начиная с сегодняшнего дня изъятое у граждан будет приоритетно уничтожаться, а не храниться неопределенное время.

Это касается санкционных продуктов, движимого имущества, опасных товаров и даже кладов. Утилизация избрана приоритетным вариантом действий. Это минимизирует сроки хранения и сэкономит государству денег.

Такая же мера вводится всеми участниками ЕАЭС, помимо России - Казахстаном, Армений, Белоруссией и Киргизией. К слову, в августе исполнилось уже 4 года с момента вступления закон об уничтожении станционных продуктов. За это время сожжено и раздавлено бульдозерами более 30 тысяч тонн еды.

В июне голос разума вроде бы взял вверх - Роспотребнадзора предложил прекратить порочную практику уничтожения пригодных в пищу продуктов. Из них предложено было делать корма для животных, молочный белок, мясо-костную муку. Кроме того, условные польские яблоки могли бы стать биологическим топливом в биоэнергетике.

К вопросу подключимся Гринпис, поддержавший инициативу. Потери от уничтоженной еды составляют сотни миллиардов долларов. Да и с моральной точки зрения ликвидировать еду - это неправильно. Однако это было лишь разовой вспышкой, на сегодняшний день введенные правила остаются в силе.

Более того, принятыми поправками утилизация будет проходить даже оперативнее, чем раньше. «Неправильную» еду будут жечь «на местах», что сократит транспортные расходы.

Позиция Владимира Путина по данному вопросу известна, и она неизменна.

Президент уверен, что уничтожение станционных продуктов имеет свои экономические обоснования. Путин считает, что иные методы приведут к злоупотреблениям - а пока генеральная линия такова, изменений ждать не приходится.

Василий Кучин