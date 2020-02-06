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6 Декабрь 2019, 18:15

Правительство сказало, как изменит ОСАГО

осаго

Выплаты пострадавшим увеличивать не собираются

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект о внесении изменений о ОСАГО, сообщает ИА DEITA.RU. Теперь Госдуме разрешили рассмотреть поправки в первом чтении.

Как пишет Ura.ru, перед тем, как парламентарии будут рассматривать закон, его немного исправили. В частности, отменили повышение размера выплат до 2 млн рублей – так и оставили на уровне 500 тысяч рублей. Также страховщики все еще смогут менять цены в зависимости от регионов и мощности авто.

При этом, некоторые изменения все же одобрили – страховщики, например, смогут сами устанавливать размер тарифа для каждого клиента в рамках одобренного ЦБ коридора от 2746 до 4942 рублей. На финальный размер тарифа будут влиять количество ДТП, в которых страхователь был виновником, а также манера его езды – многочисленные штрафы повысят тариф.

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