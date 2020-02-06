Новости
Власти: жилье подорожает на 25% в течение 2 лет
6 Февраль 2020, 23:45
Дмитрий Медведев официально устроился на работу
6 Февраль 2020, 23:31
Новые китайские города ограничили возможность передвижения жителей
6 Февраль 2020, 23:15
Правительство сказало, как изменит ОСАГО
6 Февраль 2020, 22:45
Кудрин объяснил плохую работу правительства Медведева
6 Февраль 2020, 22:15
Мишустин защитил автомобилистов от непосильных штрафов
6 Февраль 2020, 21:45
Украина хочет отказать в пенсиях тем, кто поддерживает Россию
6 Февраль 2020, 21:15
Легковые автомобили подорожали в России
6 Февраль 2020, 20:45
Правительство сказало, как изменит ОСАГО
Выплаты пострадавшим увеличивать не собираются
Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила
законопроект о внесении изменений о ОСАГО, сообщает ИА DEITA.RU. Теперь Госдуме
разрешили рассмотреть поправки в первом чтении.
Как пишет Ura.ru, перед тем, как парламентарии будут рассматривать закон, его немного исправили. В частности, отменили повышение размера выплат до 2 млн рублей – так и оставили на уровне 500 тысяч рублей. Также страховщики все еще смогут менять цены в зависимости от регионов и мощности авто.
При этом, некоторые изменения все же одобрили – страховщики, например, смогут сами устанавливать размер тарифа для каждого клиента в рамках одобренного ЦБ коридора от 2746 до 4942 рублей. На финальный размер тарифа будут влиять количество ДТП, в которых страхователь был виновником, а также манера его езды – многочисленные штрафы повысят тариф.