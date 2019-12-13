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Правительство сложило с себя полномочия

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Вчерашний  день ознаменовался двумя громкими отставками. Одна из них – уход с поста главы ЕАО Александра Левинталя, сообщает DEITA.RU.

Как пишет ТАСС, сразу после отставки губернатора региональное правительство сложило с себя полномочия.

Отмечается, что Левинталь написал заявление по собственному желанию. В четверг его принял Владимир Путин.

Врио главы ЕАО назначен нынешний сенатор Ростислав Гольдштейн. Он отметил, что регион находится в довольно сложной ситуации, проблемы существуют во многих сферах: экономике, социальной, ЖКХ, образования и медицины. По его словам, в дальнейших планах «много работать».

Отметим, что эксперты давно вели разговоры о том, что Левинталь должен покинуть свой пост. Отставку начали пророчить ему еще в сентябре – однако, она была отсрочена. В конечном итоге, прогнозы экспертов оправдались.

Еще одним дальневосточным главой – кандидатом на «вылет» политологи называют руководителя Камчатки Владимира Илюхина. Вместе с тем, на сегодняшний день чиновник еще занимает кресло камчатского «хозяина».

 

Александра Маслова

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